Corriere dello Sport - Kolarov valuta l'addio al calcio

Potrebbe essere giunta al termine l'avventura di Aleksandar Kolarov nel mondo del calcio. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il poco spazio concesso al serbo dell'Inter da Simone Inzaghi e gli infortuni starebbero spingendo il calciatore a valutare il ritiro dal calcio.

La decisione potrebbe maturare già nel mese di gennaio, per via delle condizioni fisiche lontane dalla forma migliore dopo l'intervento alla schiena subito a maggio. Nessuna scelta è stata però ancora presa da Kolarov, che ha una forte leadership nello spogliatoio per via della grande esperienza maturata nel corso degli anni con le maglie di Lazio, Manchester City e Roma.

Il terzino dovrà però valutare se accettare un ruolo da comprimario e lontano dalle luci della ribalta oppure intraprendere un'altra strada, lasciando definitivamente il calcio.