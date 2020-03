Corriere dello Sport - El Shaarawy pensa ad un ritorno alla Roma

Attualmente allo Shanghai Shenhua, Stephan El Shaarawy ha nostalgia dell'Italia: non è da escludere un ritorno alla Roma in estate.

I milioni cinesi dello Shanghai Shenhua lo hanno convinto a cambiare Paese e vita, volando in una messa in ginocchio dal Coronavirus: Stephan El Shaarawy sembra aver cambiato idea dopo i recenti casi di contagio che hanno messo in pericolo la sua incolumità, tanto da spingerlo a 'rifugiarsi' a Dubai insieme al fratello-agente.

Se già in passato aveva mostrato segni di insofferenza, a maggior ragione ora El Shaarawy sta prendendo in considerazione l'idea di abbandonare il campionato cinese, il cui inizio è stato posticipato per salvaguardare la salute di atleti e tifosi in un momento così difficile come questo.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', esiste la possibilità che in estate la torni a puntare sul 'Faraone' che ha grande nostalgia della nostra : a gennaio ci sono stati dei contatti poi non sfociati in una vera e propria trattativa, che potrebbero replicarsi tra qualche mese a bocce ferme.

Altre squadre

Anche e sono interessate ad El Shaarawy che però preferirebbe vestire nuovamente la maglia giallorossa, dandole la massima priorità qualora l'addio alla Cina dovesse concretizzarsi.