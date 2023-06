Emozione per Cordaz: entra col Torino, prima in Serie A con l'Inter

Simone Inzaghi concede alcuni minuti al terzo portiere nerazzurro, che aveva giocato un match di Coppa Italia nel 2004.

Sono passati più di 19 anni dal 4 aprile del 2004: dalla sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter, al Delle Alpi, valida per le semifinali. Un 2-2 reso ancor più spettacolare da quanto accaduto all'ora di gioco.

Ovvero dall'espulsione di Francesco Toldo che ha costretto Alberto Zaccheroni a fare entrare il giovane Alex Cordaz, che di anni ne aveva 21 e che oggi ne conta 40.

E che, contro il Torino, più di 19 primavere più tardi, ha vissuto l'esordio in Serie A con la maglia nerazzurra: nel corso della sfida, al 66', tra Torino e Inter, Simone Inzaghi ha deciso di concedere qualche minuto al suo terzo portiere, sostituendo Samir Handanovic

Grossa emozione per l'estremo difensore che nel 2005 ha lasciato i nerazzurri per girare l'Italia, e non solo, per poi tornare nell'estate del 2021 dopo la lunga esperienza al Crotone.

E adesso sì: a 40 anni conquista la prima presenza in massima serie con la maglia della "sua" Inter, 19 anni più tardi l'esordio in Coppa Italia. Una vita fa.

E l'impatto è straordinario: Sanabria ha l'opportunità di segnare, da posizione ravvicinata, ma Cordaz gli nega il goal con un vero e proprio miracolo. Mica male.