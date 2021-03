Contrattempo per la Spagna: i riflettori si spengono, allenamento interrotto

A Tbilisi, la Nazionale spagnola ha dovuto interrompere la seduta per un blackout: negli spogliatoi i calciatori hanno usato le torce dei cellulari.

Dopo l'1-1 interno contro la Grecia, la Spagna ha un solo obbligo: vincere per non complicare il proprio percorso di qualificazione a Qatar 2022. Il problema è che la vigilia della sfida in casa della Georgia, in programma a Tbilisi domani a partire dalle 18, è stata particolarmente agitata.

L'allenamento pomeridiano degli uomini di Luis Enrique è stato ostacolato da una serie di eventi imprevisti. Fino a costringere Morata e compagni, in campo per la rifinitura sul campo della Dinamo, a tornarsene negli spogliatoi.

Alcuni tifosi locali, innanzitutto, hanno fatto ingresso sul terreno di gioco, correndo pacificamente in direzione dei giocatori e venendo riportati all'esterno, anche se con qualche difficoltà, dagli addetti alla sicurezza. Un contrattempo simpatico, nulla di che. Diversamente da quanto è accaduto in seguito, quando i riflettori si sono improvvisamente spenti.

🚨🚨🚨 ÚLTIMA HORA



✖️INTERRUMPIDO el entrenamiento de la @SeFutbol



🔦 APAGÓN en el estadio



🎥🎙️ Informa @matoribio85 pic.twitter.com/CIfgEvw6zZ — Radio MARCA (@RadioMARCA) March 27, 2021

L'energia elettrica è venuta a mancare dopo circa mezz'ora dall'inizio dell'allenamento della Spagna. E i giocatori, assieme a Luis Enrique, non hanno potuto fare altro che rientrare negli spogliatoi. Dove, come riporta 'Marca', sono stati costretti a farsi luce con le torce dei propri cellulari.

La rosa spagnola ha atteso che i riflettori dell'impianto riprendessero vita, ma così non è stato: il blackout è proseguito, e dunque, dopo essersi fatti la doccia, i calciatori sono stati costretti a tornare nel proprio hotel, abbandonando così l'idea di ricominciare la seduta. Non il modo migliore per approcciare un impegno già delicato.