Conte vince la causa con il Chelsea: i 'Blues' dovranno pagargli 10 milioni di euro

Antonio Conte ha vinto la causa contro il Chelsea per l'esonero: ora il club inglese dovrà pagargli 10 milioni di euro.

Quasi un anno dopo l'esonero, la causa tra Antonio Conte e il si è risolta con la vittoria dell'allenatore salentino. Ora i 'Blues' dovranno pagare al tecnico 10 milioni di euro.

Come riporta il 'Times', la battaglia legale iniziata nella scorsa estate dopo la decisione di Abramovich di esonerare Conte si è conclusa con la decisione in favore del tecnico.

In ballo c'erano i soldi dovuti all'allenatore leccese dell'ultimo anno di contratto. Il Chelsea non avrebbe voluto pagarli, sostenendo che l'esonero fosse 'per giusta causa'.

Il tribunale però ha dato poi ragione a Conte, che chiedeva di veder corrisposto anche i 10 milioni dell'ultimo anno del triennale firmato nel 2016.

Anche questa vincenda legale aveva recitato un ruolo nella decisione di Conte di prendersi un anno sabbatico. Ora il tecnico è pronto a ripartire, probabilmente dall' .