Conte alla Juventus? Cristiano Ronaldo scuote il capo: non sarebbe gradito

Secondo 'La Repubblica' Cristiano Ronaldo avrebbe scosso il capo alla domanda sul possibile ritorno di Conte alla Juventus. Il suo nome non è gradito.

Il ritorno di Antonio Conte alla è sempre più lontano. Come se non bastasse l'ostracismo di Andrea Agnelli anche Cristiano Ronaldo non vedrebbe di buon occhio l'ex tecnico del .

Tanto che, secondo quanto riporta 'La Repubblica', ai giornalisti presenti nella sala stampa dell'Allianz Stadium non è sfuggita la reazione del portoghese quando è venuto fuori il nome di Conte.

Cristiano Ronaldo avrebbe scosso visibilmente la testa, segno secondo 'La Repubblica' che il ritorno di Conte non sarebbe certo gradito a CR7. Anzi.

Proprio ieri 'Libero' invece riportava come Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito altri due profili per la successione di Allegri: Carlo Ancelotti e Josè Mourinho.

Il primo però è blindato dal e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di perderlo, mentre lo Special One è inviso al mondo Juventus per il suo vincente passato all' e qualche provocazione di troppo.

Alla fine insomma il nuovo allenatore della Juventus non sarà nè Ancelotti nè Mourinho, ma neppure Antonio Conte. A meno di clamorosi colpi di scena e di una retromarcia da parte di Agnelli , che non ha mai dimenticato il traumatico addio del 2014 a ritiro già iniziato.

Conte quindi sembra destinato a sfidare la Juventus sulla panchina dell'Inter dove tornerà a lavorare con Beppe Marotta, un altro ex bianconero col dente avvelenato.