Cinque gare di fila in goal per Dybala: prima volta con la Juventus

L'attaccante argentino ha segnato contro Inter, Bologna, Lecce, Genoa e Torino: in mezzo diverse settimane passate lottando contro il coronavirus.

Si era fermato a quattro, e sembrava un dato già incredibile. Perchè sì, Paulo Dybala ha dalla sua una grande tecnica e un grande istinto da goleador, ma non è un cannoniere da trenta goal a stagione. Ora invece, sembra proprio esserlo dopo cinque gare di fila in rete in .

Anche contro il Torino, nel Derby della Mole, Dybala ha trovato il goal: quinto match consecutivo, in pratica tutti quelli da quando è tornato il campionato di Serie A, rispettivamente contro , e , in più la bellissima rete contro l' nell'altro Derby, d' , nell'ultimo match pre-coronavirus.

Quello contro l'Inter non è stato certamente l'ultimo goal da incorniciare per Dybala, assoluto protagonista di questa nuova fase del campionato. Dribbling, contro-dribbling, tiro a giro: la classe con cui l'attaccante della sta segnando sta facendo impallidire tutti, anche il compagno Cristiano Ronaldo.

Sono undici le reti di Dybala nel campionato 2019/2020, devastante in quest'estate nonostante lo stop per coronavirus: l'argentino ha contratto il covid-19 rimanendo positivo per diverse settimane, per poi tornare mai così forte dopo essere guarito dal male che ha messo sotto scacco il mondo interno nel corso di quest'anno.

Dybala era già riuscito ad andare in goal per cinque gare di fila in campionato con la maglia del , proprio nell'anno precedente al passaggio alla Juventus. Nelle stagioni bianconere, con quella 2019/2020 che di fatto è la quinta, aveva trovato una continuità disarmante sopratutto nella prima (19 goal) e nella terza (22). Ora può migliorare il suo attuale score, mostrando di essere un campione di prima scelta con fiducia in sè stesso.

E dire che nell'estate 2019 Dybala alla pari di Higuain era ad un passo dalla cessione, prima di rimanere alla Juventus per giocare come titolare: da falso nove al centro dell'attacco della Juventus ha trovato la sua dimensione, riuscendo a mettere in mostra tutte le sue qualità nel dribbling. In attesa di provare a vincere l'ennesimo Scudetto e magari la prima con Madama.