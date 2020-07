DIRETTA: Juventus-Torino LIVE! Prepartita e formazioni

Juventus-Torino sarà visibile in tv su Sky, precisamente ai canali Sky Sport e Sky Sport (numero 252 del satellite). Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Daniele Adani.

Gli abbonati Sky potranno usufruire di Sky Go, servizio che permette di guardare in i programmi dell'emittente satellitare su dispositivi come pc, smartphone e tablet o, in alternativa, collegandosi al sito ufficiale.

Su Now Tv invece sarà possibile acquistare un pacchetto dedicato per non perdersi la visione del derby di .