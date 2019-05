Ricordate Choutos? L'ex Roma e Inter si candida come Europarlamentare

Lampros Choutos, ex meteora di Roma ed Inter, candidato in Grecia come Europarlamentare: arrivano anche gli auguri di Roberto Mancini.

Lampros Choutos si dà alla politica. Molti di voi lo ricorderanno per aver toppato clamorosamente in , prima alla e poi all' passando per prestiti anonimi: l'ex attaccante, ora, tenta una nuova strada.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Choutos, classe '79, si è candidato come Europarlamentare in Grecia per provare a risollevare le sorti del proprio Paese: l'ex meteora del nostro calcio, infatti, sosterrà la lista civica 'Elia Psinakis'. Scelta caldeggiata da Roberto Mancini, che lo allenò in nerazzurro.

L'augurio per lui è quello di trovare fortune decisamente migliori rispetto a quanto raccolto in : portato nel Bel Paese dalla Roma nel 1995, nel 1999 fu ceduto all' salvo poi essere riaccolto in Italia dall'Inter nel 2004.

In 3 stagioni nelle quali Choutos è stato di proprietà dei nerazzurri, i prestiti ad , Mallorca e Reggina lo hanno portato ad una 'bocciatura' definitiva che lo ha costretto a tornare in patria.

Dopo le parentesi con Panionios e , però, l'ultima chance nel nostro calcio gliel'ha concessa il Pescina: stagione flop e fallimento del club abruzzese lo lasciano senza squadra, fino ad arrivare al ritiro. Chissà in politica come saprà cavarsela.