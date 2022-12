Fabio Liverani non è più l’allenatore del Cagliari: il club sardo ha deciso il suo esonero.

Venti partite: tanto è durata l’avventura di Fabio Liverani sulla panchina del Cagliari. Fatale per il tecnico è stata l’ultima sconfitta patita in campionato sul campo del Palermo, la sesta in un torneo sin qui scandito da pochi bassi e troppi alti.

A comunicare l’esonero è stato lo stesso club sardo attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

"Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di allenatore della prima squadra.Contestualmente sono stati sollevati dall'incarico il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli"

Fabio Liverani si era legato al Cagliari sottoscrivendo un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.

Nelle diciotto partite alla guida dei rossoblù in campionato, ha totalizzato cinque vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, il tutto per uno score che relega i sardi in quattordicesima posizione in classifica con tre punti di margine sulla zona playout e quattro di distacco dalla zona playoff.

Troppo poco evidentemente per una squadra (eliminata al secondo turno di Coppa Italia) che era partita con l’ambizione di far suo uno dei posti che vale la promozione diretta in Serie A.

Per Liverani, che in carriera ha guidato anche Genoa, Leyton Orient, Ternana, Lecce e Parma, si tratta del terzo esonero complessivo. Momentaneamente la squadra è stata affidata a uno staff tecnico interno, guidato da Roberto Muzzi.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, la prima opzione del Cagliari per la sostituzione di Liverani è Claudio Ranieri. Il tecnico romano, che ha è stato già tecnico della squadra rossoblù tra il 1988 ed il 1991 centrando una storica doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, è già stato contattato e in queste ore sta valutando se accettare o meno l’offerta ricevuta. Altri nomi, sono quelli di Beppe Iachini ed Andrea Stramaccioni.