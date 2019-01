Chievo-Fiorentina, polemica social dei veronesi: tweet al veleno contro le scelte del Var

Dopo un goal annullato e un rigore dubbio non concesso, il Chievo sbotta su Twitter contro le scelte del Var. Pellissier: "Siamo presi in giro".

Le decisioni dell'arbitro Chiffi nel primo tempo di Chievo-Fiorentina sono destinate a far discutere, specialmente dalla parte dei veronesi. Dopo un goal annullato dal Var e un rigore non dato, è arrivato un tweet molto polemico della società del patron Campedelli che fa riferimento alle decisioni del Var.

Gli episodi sono accaduti nei primi 45 minuti, ancora sul punteggio di 0-1. Chiffi ha deciso di annullare un goal a Giaccherini per un piede di Pellissier messo troppo presto dentro l'area sul rinvio dal fondo di Lafont, dopo un consulto al Var. Una decisione ineccepibile a livello di regolamento, ma che il Chievo non ha preso bene, protestando anche in campo per la decisione.

Poco dopo un altro episodio dubbio: Pellissier in area ha reclamato un rigore per un contatto che gli ha impedito di andare al tiro da ottima posizione. Chiffi non ha rivisto l'episodio e ha lasciato correre.

Dopo il secondo episodio, sul profilo Twitter del Chievo è stata polemica all'indirizzo del Var.

"Pellissier tocca forse con un tacchetto la linea dell’area di rigore, gol di Giaccherini. No, controllo del Var e gol non dato. Pellissier tenta lil tiro. Il capitano è colpito da dietro e non può intervenire sulla palla. Tutto ok, nemmeno un controllo al Var"

All'uscita dal campo, ai microfoni di DAZN, anche il capitano Sergio Pellissier è voluto tornare sulle decisioni dell'arbitro di Padova, affermando di sentirsi preso in giro.