Chievo-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Chievo ospita il Brescia nella 4ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CHIEVO-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 ottobre 2020

20 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Chievo di Alfredo Aglietti ospita il Brescia di Diego Lopez nella 4ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. I veneti arrivano dalla vittoria in trasferta contro la Reggiana, e hanno raccolto 4 punti nelle prime 3 giornate con un pareggio, una sconfitta e una vittoria. Andamento praticamente identico per i lombardi, reduci dal 3-0 sul nell'anticipo del 3° turno.

L'avvio di stagione è stato piuttosto burrascoso per le Rondinelle, che hanno già vissuto un cambio di allenatore, con l'esonero del tecnico Gigi Delneri dopo la disfatta di nella 2ª giornata e il ritorno dell'uruguayano Diego Lopez voluto dal vulcanico presidente Massimo Cellino.

Le due formazioni si sono affrontate 10 volte nel campionato di Serie B, con un bilancio favorevole ai Mussi volanti di 5 vittorie, 3 affermazioni della Leonessa e 2 pareggi. Il Brescia non batte il Chievo nel torneo cadetto da ben 21 anni: l'ultimo successo risale infatti al 3-1 del 22 novembre 1999.

Due i giocatori finora andati a segno finora per i gialloblù, Mogos e Garritano, mentre il centrocampista Ndoj del Brescia è già a quota 2 goal nella classifica marcatori. In questa pagina tutte le informazioni su Chievo-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHIEVO-BRESCIA

Chievo-Brescia si disputerà la sera di martedì 20 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà l'11ª in Serie B fra le due squadre, è previsto per le ore 21.00.

La gara Chievo-Brescia sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B. I clienti potranno seguirla anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN in possesso di un abbonamento a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Ricky Buscaglia.

Tifosi e appassionati attraverso DAZN potranno seguire Chievo-Brescia in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, e in seguito di avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori anche la possibilità di seguirein diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live della gara, con i goal e gli eventi salienti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Aglietti punterà sul 4-4-2. Davanti Ciciretti insidia Fabbro come partner di Djordjevic. A centrocampo, assente ancora il nigeriano Obi per squalifica, ai lati del playmaker Palmiero dovrebbero agire nuovamente Canotto e Viviani. Fra i pali ci sarà Semper, davanti a lui una linea difensiva a quattro composta dai due terzini Mogos e Renzetti e dalla coppia centrale Rigione-Gigliotti.

Diego López rilancia Chancellor al centro della difesa, con il costaricano che aveva saltato l'impegno con il Lecce per le fatiche intercontinentali con la sua Nazionale. Accanto a lui agirà Papetti, mentre Sabelli e Martella potrebbero essere confermati come esterni bassi. In porta ci sarà il finlandese Joronen. In mediana sarà riproposto Van de Looi come regista, ai cui lati si muoveranno le due mezzali Ndoj e Dessena. In attacco la coppia composta da Alfredo Donnarumma e dal francese Ayé, supportata sulla trequarti da Spalek.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Canotto, Palmiero, Viviani, Garritano; Djordjevic, Fabbro.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Ndoj, Van de Looi, Dessena; Spalek; Al. Donnarumma, Ayé.