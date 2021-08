Chi ha vinto più volte il derby Inter-Milan?

Tra le stracittadine più importanti del mondo, la sfida tra Inter e Milano ha un complessivo di risultati decisamente equilibrato.

Non sarà il più caldo o pericoloso, ma sicuramente è tra i più sentiti. Il Derby della madonnina, la stracittadina meneghina, semplicemente la sfida tra Inter e Milan. Una città paralizzata, un paese collegato e un mondo interessato a conoscere la vincente tra nerazzurri e rossoneri.

Segui tutte le partite di Serie A TIM dell'Inter su DAZN. Attiva ora

Lungo più di un secolo, l'incontro tra Inter e Milan si è disputato praticamente ogni anno, eccezion fatta durante la discesa in Serie B dei rossoneri. Una gara equilibrata in maniera continua, per risultati complessivi, reti segnate e soddisfazioni ottenute.

QUANTI DERBY DI MILANO SONO STATI GIOCATI?

Compresa l'annata 2020/2021, Inter e Milan si sono sfidate in gara ufficiale in 228 occasioni tra campionati italiani, coppe italiane ed europee. A queste vanno aggiunte anche 71 partite non ufficiali, sia in competizioni nazionali che intenrazionali.

IL PRIMO DERBY INTER-MILAN UFFICIALE

Il 10 gennaio 1909, al campo Campo Milan di Porta Monforte dismesso ormai dal 1914, andò in scena la gara tra Milan e Inter: sotto gli occhi dell'arbitro Goodley, i rossoneri ebbero la meglio per 3-2 sui cugini nerazzurri, che vinsero il match successivo, giocato un anno dopo, nello stesso campo e con lo stesso direttore di gara, per 5-0.

VITTORIE MILAN, PAREGGI E SUCCESSI INTER

Chi ha ottenuto più successi tra Inter e Milan in gara ufficiale? I nerazzurri, che hanno conquistato 84 dei 228 incontri. 77 vittorie per i rossoneri, mentre la gara si è conclusa con il pareggio 67 volte. Divario realizzativo minimo, con la Benemata capace di segnare 315 reti, rispetto ai 304 del Diavolo.