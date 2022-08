Chi è Tanguy Ndombélé, il centrocampista accostato al Napoli

Tanguy Ndombélé non ha mai veramente convinto al Tottenham: dopo il prestito al Lione, per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Non è la prima volta che Tanguy Ndombélé viene accostato alla nostra Serie A: l'ultima squadra in ordine di tempo ad essere avvicinata a lui è il Napoli, ma già in passato il centrocampista di proprietà del Tottenham è stato vicino a mettere in valigia il dizionario francese-italiano.

Altri tempi, quando i complimenti nei suoi confronti si sprecavano e la spirale discendente imboccata sembrava del tutto improbabile: chissà che, in caso di fumata bianca, il calore partenopeo non riesca a restituirgli quella fiducia andata parzialmente perduta.

CHI E' TANGUY NDOMBELE

Nato nel comune francese di Longjumeau il 28 dicembre 1996, Ndombélé cresce nelle giovanili del Guingamp ma è all'Amiens, in Ligue 2, che il suo talento sboccia definitivamente.

Il 2017 è l'anno della consacrazione, con la chiamata del Lione a rappresentare l'inizio di un nuovo cammino: con 'Les Gones' Ndombélé vive le due migliori stagioni della sua carriera, entrambe concluse al terzo posto in campionato e con l'eliminazione agli ottavi di Europa League e Champions.

Nel 2019 ecco un altro ribaltone: Fabio Paratici prova a regalarlo al nuovo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ma alla fine è il Tottenham a spuntarla sui bianconeri versando 62 milioni più 10 di bonus nelle casse del Lione, l'acquisto più oneroso nella storia degli 'Spurs'.

La Premier League si rivela però un passo più lungo della gamba tanto che, dopo appena una stagione, Ndombélé è già sul mercato: stavolta a volerlo è l'Inter di Antonio Conte, disposto a rinunciare anche a Milan Skriniar (cercato dagli inglesi) pur di accogliere il francese a Milano.

Pure questa volta, l'esito della trattativa è infelice: Skriniar resta all'Inter e Ndombélé al Tottenham, ma la situazione non migliora. Le 6 reti nella stagione 2020/2021 non bastano a cancellare le perplessità sul centrocampista, giudicato sempre e solo rispetto a quella valutazione monstre che ha inevitabilmente alzato verso l'alto l'asticella delle aspettative.

Dopo una prima metà di stagione 2021/2022 in sordina, nel calciomercato invernale fa ritorno in prestito al Lione dopo aver flirtato con la Roma di José Mourinho: un secondo atto non felice come il primo, alla luce della deludente eliminazione ai quarti di Europa League e dell'ottava posizione in Ligue 1.

Una caccia permanente al riscatto che potrebbe ben sposarsi con la necessità del Napoli di trovare un sostituto di Fabian Ruiz, sempre più vicino al PSG.