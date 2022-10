Chi è Nikola Iliev: trascinatore dell'Inter in Youth League col poker al Viktoria Plzen

Alla scoperta di Iliev: il trequartista della Primavera dell'Inter che ha rubato la scena segnando quattro goal al Viktoria Plzen in Youth League.

L'Inter di Cristian Chivu passa il turno in Youth League con una giornata d'anticipo.

I nerazzurri, impegnati al 'Breda' di Sesto San Giovanni, hanno regolato il Viktoria Plzen con un netto 4-2, score che proietta l'Under 19 meneghina alla fase ad eliminazione diretta della rassegna europea.

Mattatore di giornata è stato ovviamente Nikola Iliev, autore di tutti e quattro i goal a tinte nerazzurre, valsi il passaggio del turno.

CHI E' NIKOLA ILIEV

Nikola Iliev è un trequartista bulgaro di proprietà dell'Inter. Attualmente tra i migliori interpreti della formazione Primavera guidata da Chivu, il classe 2004 è entrato nel settore giovanile interista a partire dall'1 settembre 2020.

Al culmine della stagione 2019/20, infatti, la società meneghina l'ha prelevato dal vivaio del Botev Plovdiv, squadra dove ha mosso i primi passi e con la quale ha debuttato in massima serie bulgara.

Dopo i primi goal con l'Under 18 dell'Inter, ha esordito in Primavera segnando subito in Coppa Italia, mentre dalla stagione 2021/22 è un punto fermo dell'Under 19 con cui ha segnato 8 goal in campionato, di cui 7 in regular season, sempre alla corte di Chivu.

In questa stagione, invece, dopo aver messo a referto 2 reti in campionato si è sbloccato anche sul fronte continentale: a secco nelle prime tre uscite di Youth League, si è scatenato nella gara di ritorno contro il Viktoria Plzen realizzando quattro goal. Un poker d'autore buono per spingere l'Inter verso il prossimo turno.