Chi è Niccolò Pisilli, l'ultimo dei "bambini" convocati da Mourinho

Il classe 2004 è stato portato in panchina per la gara contro l'Inter. La prima convocazione contro il Sassuolo a marzo.

L'emergenza infortuni costringe José Mourinho a guardare e prelevare con insistenza elementi dalla Roma Primavera.

L'ultimo dei ragazzi convocati dal tecnico giallorosso per la gara contro l'Inter risponde al nome di Niccolò Pisilli, che ha ricevuto la sua seconda chiamata dai grandi dopo quella del 12 marzo contro il Sassuolo, sempre all'Olimpico.

CHI E' PISILLI

Classe 2004, è un centrocampista che ricopre prevalentemente il ruolo di mezz'ala. Un classico numero 8 dunque, lo stesso che indossa sulla schiena con la Primavera della Roma.

Nella stagione 2022/2023 è stato uno dei pilastri della mediana giallorossa del tecnico Guidi. E i numeri fanno capire perché.

In 33 presenze stagionali ha realizzato 12 goal, di cui ben 11 in campionato, oltre a essere uno degli elementi fondamentali nella vittoria della Coppa Italia di categoria contro la Fiorentina.

UNA VITA NELLA ROMA

In questa stagione, Pisilli si è messo in evidenza come uno dei migliori talenti del vivaio giallorosso, dove è entrato a far parte dall'età di otto anni.

Ha trascorso praticamente tutta la carriera nel settore giovanile romanista, partendo dai Pulcini per arrivare alle convocazioni in prima squadra.

Alberto De Rossi lo ha portato in Primavera "strappandolo" all'Under 18 di Scurto, dopo che l'anno precedente si era laureato campione d'Italia con la categoria di un anno più giovane.

LA PRIMA CHIAMATA

Mourinho ha voluto premiarlo portandolo al seguito della prima squadra nella gara giocata dai giallorossi contro il Sassuolo.

Non la migliore delle partite, dato che i giallorossi sono usciti sconfitti per 3-4 e Pisilli ha assistito a tutto l'incontro dalla panchina.

Chissà che contro l'Inter, data anche l'emergenza numerica che affligge la Roma, possa finalmente coronare il sogno di esordire tra i professionisti.