Kim può salutare subito: il Napoli pensa a Kevin Danso

Il terzo Scudetto messo in bacheca non frena la voglia del Napoli di continuare a recitare un ruolo primario in Italia e in Europa anche nei prossimi anni: la stagione è ancora in corso ma, a bocce ferme tra qualche settimana, si attiveranno tutti i classici meccanismi che porteranno a programmare la nuova annata. Alcune novità potrebbero arrivare dal punto di vista delle cessioni, dove il nome di Kim resta tra i maggiori indiziati: il sudcoreano ha tantissimo mercato, soprattutto in Premier League dove il Manchester United pare essere il club più accreditato per tentare l'assalto. I 'Red Devils' potrebbero pagare i 55 milioni della clausola rescissoria (valida soltanto nei primi quindici giorni di luglio) e, a quel punto, i partenopei si troverebbero a dover mettere sotto contratto un valido sostituto: il primo nome in tal senso, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è Kevin Danso. CHI E' KEVIN DANSO, IL POSSIBILE SOSTITUTO DI KIM AL NAPOLI Austriaco classe 1998, Danso è un punto di riferimento del Lens che sta stupendo in Ligue 1, dove occupa la seconda posizione alle spalle del PSG. Ha un buon fisico (è alto 190 cm) oltre ad ottimi piedi che tradiscono un passato da mediano. Il Napoli dovrà muoversi con un discreto anticipo per evitare che i 15 milioni richiesti attualmente dal Lens salgano a dismisura: il rischio di una vera e propria asta internazionale con altri club farebbe lievitare inevitabilmente il prezzo. A tal proposito, l'obiettivo di De Laurentiis è chiaro: risolvere una volta per tutte entro la fine di maggio tutte le questioni interne, legate al futuro di Spalletti e soprattutto del direttore sportivo Giuntoli, in odore di addio con tanto di nuova avventura tra le fila della Juventus. Scelti da Goal Inter-Milan: tv, streaming, formazioni

