Chi è Caleb Okoli, l'ultimo talento convocato da Mancini per lo stage azzurro

Figura anche il nome di Caleb Okoli nella lunga lista dei convocati stilata da Roberto Mancini per lo stage azzurro. Il commissario tecnico, come sempre accade in queste occasioni, ha deciso di sfruttare il raduno di Coverciano per osservare da vicino anche alcuni elementi che non fanno ancora parte del giro della Nazionale maggiore, ma che in ottica futura potrebbero rivelarsi pedine importanti sulle quali puntare.

Le attenzioni di molti sono state catturate dal ritorno in azzurro di Mario Balotelli, ma se l’attaccante che oggi milita nell’Adana Demirspor è un volto conosciutissimo che punta a ritagliarsi quello spazio in Nazionale che per diversi anni è stato suo, lo stage si rivelerà importante anche e soprattutto per coloro che per la prima volta avranno la possibilità di prendere confidenza con la maglia più importante che un giocatore italiano può aspirare di indossare.

Tra essi appunto anche Okoli, che è stato convocato, insieme a Gian Marco Ferrari ed Alessio Romagnoli, a seguito delle indisponibilità di Alessandro Bastoni e di un altro giovanissimo: il gioiello dell’Atalanta Giorgio Scalvini.

LA CARRIERA DI OKOLI

Nato il 13 luglio 2001 a Vicenza da genitori nigeriani, Caleb Okoli si è avvicinato prestissimo al mondo del calcio. Si è unito al settore giovanile del Vicenza, prima di trasferirsi a 14 anni a Bergamo per entrare a far parte di quello dell’Atalanta.

In nerazzurro si è fin da subito imposto come uno dei centrali più interessanti in assoluto, tanto che è sempre stato titolare in tutte le categorie nelle quali ha giocato. Per lui il grande salto è coinciso, nella stagione 2018-2019 con l’approdo nella formazione Primavera guidata da Massimo Brambilla. In una formazione che comprendeva, tra gli altri, anche un giovanissimo Kulusevski, ha rappresentato con il ceco David Heidenreich, uno dei due perni centrali di una squadra che poi ha vinto il campionato Primavera 1.

Un trionfo poi bissato ancora da protagonista nell’annata successiva, quando si è messo in mostra anche a livello europeo giocando da titolare tutte e sette le partite che hanno visto l’Atalanta impegnata in Youth League, ed ha vinto con i suoi compagni la Supercoppa di categoria.

Nella stagione 2020/2021 l’approdo tra i professionisti. Prelevato in prestito dalla SPAL, fa il suo esordio in Coppa Italia ad ottobre nel terzo turno contro il Crotone, mentre a fine novembre arriva anche il debutto in Serie B. Nei suoi primi mesi a Ferrara non riesce a trovare molto spazio, ma a partire da febbraio 2021 diventa titolare inamovibile al centro della difesa, tanto che giocherà tutte le ultime quattordici partite del campionato cadetto, saltando solo i secondi 45’ di una sfida esterna sul campo del Pescara.

Al termine dell’annata ha fatto, dopo 19 presenze complessive ed un goal, ritorno a Bergamo per poi trasferirsi ancora in prestito alla Cremonese.

LA SUA STAGIONE A CREMONA

Fabio Pecchia gli ha dato fin da subito grande fiducia. Okoli infatti, fin dalla prima partita del campionato, è stato schierato titolare nel cuore della linea difensiva a quattro grigiorossa. Sin qui ha collezionato sedici presenze nella Serie B 2021/2022, alle quali va aggiunta un’altra partita, ancora da titolare, giocata in nel primo turno di Coppa Italia contro il Torino lo scorso 15 agosto.

Con capitan Bianchetti costituisce una coppia centrale assortita ed affiatata e non è un caso che proprio che proprio la difesa rappresenti uno dei punti di forza di una compagine che aspira apertamente alla promozione in Serie A.

Okoli è stata sin qui una delle più belle novità proposte in assoluto dal campionato cadetto in questa stagione.

OKOLI E L’AZZURRO

Caleb Okoli ha rappresentato l’Italia vestendo le maglie delle rappresentative U19, U20 e U21. Il suo esordio azzurro risale al 14 agosto 2019, quando ha giocato da titolare una sfida contro la Slovenia U19 con Alberto Bollini commissario tecnico e di lì in poi ha disputato altre nove gare, prima della sua unica presenza con l’U20.

Nel settembre del 2021 ha fatto il suo debutto in U21 in una gara di qualificazione agli Europei contro il Montenegro e da lì in poi ha totalizzato altre quattro gettoni, tre dei quali da titolare contro Bosnia, Svezia ed Irlanda.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Dotato di un gran fisico (è alto centottantasette centimetri), è un centrale puro che fa della forza, ma anche del senso della posizione due delle sue armi migliori. Veloce, potente, bravo nel gioco aereo e forte nell’uno contro uno, ama giocare d’anticipo ed è molto abile nel lasciare pochissimo spazio di manovra all’avversario diretto.

Dal punto di vista tecnico deve ancora compiere lo step successivo, visto che pecca ancora in fase di impostazione, ma il tempo è decisamente tutto dalla sua parte e la sensazione è quella che molto presto diventerà uno dei protagonisti del campionato di Serie A.