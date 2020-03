Cellino assicura: "Juventus-Inter? Agnelli era pronto a giocare a porte chiuse"

Prosegue il dibattito sui calendari di una falcidiata dall'emergenza coronavirus: a tenere banco è soprattutto il big match tra e , sul quale il presidente del Massimo Cellino si è espresso con i soliti toni chiari.

Ai microfoni di 'Gr Parlamento', il patron delle Rondinelle ha svelato i retroscena delle scelte operate fin qui:

"Ad oggi l’unica soluzione per andare avanti è giocare a porte chiuse. Ho cercato di limitare i danni ma la frittata era stata fatta. Era stato deciso di giocare a porte chiuse e invece, dieci ore prima, tutte le partite sono state annullate. Ma il problema era solo -Inter. Quello che mi mortifica è che ci sono 20 società e non due; se si continua a lavorare per due società il problema è serissimo. Mi è stato detto che non potevamo trasmettere Juve-Inter a porte chiuse a livello mondiale perché avremmo dato il messaggio che l’ ha un problema. Ma se il problema c'è, è inutile nasconderlo, se non c’è che si giochi a porte aperte".