Caso Gervinho, la decisione del Parma: si allenerà a parte

Il Parma ha annunciato che Gervinho tornerà ad allenarsi: il giocatore seguirà un programma individuale fino ad una nuova comunicazione.

Quella con la quale si è ritrovata a fare i conti il è una situazione che fino a pochi giorni fa in pochi avrebbero anche solo potuto immaginare. La decisione di Gervinho di spingere nelle battute finali del calciomercato per un trasferimento all’Al Sadd che poi non si è concretizzato per una serie di problemi burocratici, non solo ha posto la società in una posizione complicata, ma ha creato non pochi problemi a livello tecnico.

Dopo essere stato ad un passo dal trasferimento in Gervinho, uno degli uomini punta della squadra, è di fatto oggi un giocatore a disposizione di Roberto D’Aversa, ma non è ancora chiaro se e in che modo verrà reintegrato.

Il Parma intanto, attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato che il giocatore tornerà ad allenarsi, ma a parte.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Gervinho, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione”.

Resta da capire se si tratti di un primo passo verso il riavvicinamento decisivo tra le parti, o se si tratti di un semplice atto ‘dovuto’, visto che un club non può impedire ad un suo tesserato di allenarsi.

I prossimi giorni diranno di più da questo punto di vista, quello che è certo è che nei giorni scorsi Roberto D’Aversa ha riservato parole molto dure all’attaccante ivoriano.