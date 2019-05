Carpi-Venezia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Venezia sfida il Carpi e insegue i playout nella 38ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Serse Cosmi sfida in trasferta il già retrocesso di Fabrizio Castori nella 38ª giornata di Serie B e spera almeno di conquistare i playout e di giocarsi la salvezza agli spareggi. I lagunari sono terzultimi con 35 punti frutto di 7 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte, mentre gli emiliani chiudono la graduatoria con 29 punti e un cammino di 7 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte.

L'attaccante Francesco Di Mariano, autore di 8 goal in 29 presenze, è il giocatore più prolifico degli arancioneroverdi, mentre Andrea Arrighini con 4 reti segnate in 34 presenze è il giocatore più prolifico degli emiliani. Il Venezia è reduce da una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate, gli emiliani invece hanno rimediato una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CARPI-VENEZIA

Carpi-Venezia si giocherà sabato 11 maggio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Sandro Cabassi di Carpi. Sarà il 4° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B. È possibile acquistare online i biglietti della partita sul circuito ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE CARPI-VENEZIA IN TV E STREAMING

La partita Venezia-Carpi sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN, con telecronaca curata da Gianluca Prudenti. Gli utenti della piattaforma potranno seguire la partita su diversi dispositivi: sulle smart più moderne che supportano la app, sui televisori collegando un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora avvalendosi di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick. Sarà inoltre possibile vedere il match su pc, tablet e smartphone.

Poco dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand per la visione integrale o degli highlights 'su richiesta' di tifosi e appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI-VENEZIA

CARPI (4-3-3): Piscitelli; Pachonik, Kresic, Poli, Pezzi; Coulibaly, Sabbione, Crociata; Concas, Cissé, Marsura.

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi; Lombardi, Bentivoglio, Schiavone, Segre, Mazan; Bocalon, Di Mariano.