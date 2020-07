Carnevali 'sogna' Chiellini al Sassuolo: "Gli farei tre anni di contratto"

L'Amministratore Delegato dei neroverdi guarda alla Juve ed esprime un desiderio: "Prenderei Chiellini, anche se mi portasse via la scrivania...".

e negli anni hanno operato molto insieme sul mercato, tra operazioni in sinergia e cessioni. Giovanni Carnevali, AD dei neroverdi, ha anche un sogno 'proibito': Chiellini.

Interrogato da 'Tuttosport' su quale giocatore ruberebbe alla , il dirigente del club emiliano ha risposto senza esitare.

L'articolo prosegue qui sotto

"Vorrei Chiellini. Giorgio è un campione e farebbe crescere velocemente tutti i nostri giovani. Sarei disposto a fargli tre anni di contratto e correi volentieri anche il rischio di farmi portare via da lui pure la scrivania...".

Vai su Super6 e gioca gratis, registrarsi è semplicissimo

Altre squadre

A proposito di difensori, una delle operazioni sviluppate sull'asse Sassuolo-Juve è stata quella per Merih Demiral, arrivato in A a gennaio 2019 e preso dai bianconeri dopo 6 mesi.

"Avevamo degli accordi e comunque va bene così. Con Demiral e De Ligt, la Juventus ha la difesa del futuro. Ma attenzione a Müldür, altro turco bravissimo".

Per l'estate, invece, non ci sono già dei piani prestabiliti. Nessuna sinergia per il talento Kaio Jorge, insomma. E Scamacca rimarrà in Emilia.