Calendario Serie A 2022/2023: prima giornata, big match e gare da seguire

E' nata la Serie A 2022/2023: la prima giornata, tutti i big match e le gare più importanti da seguire nel corso della stagione.

Nasce la nuova Serie A, edizione 2022/2023, con la compilazione del calendario della prossima stagione. 20 squadre chiamate ad affrontarsi da agosto a giugno lungo un percorso a tappe fatto di 38 giornate.

Il campionato dei Campioni d'Italia del Milan si aprirà in casa contro l'Udinese mentre l'Inter farà visita al Lecce ed il Napoli sarà impegnato a Verona. Debutto casalingo anche per la Juventus contro il Sassuolo e per la Lazio contro il Bologna, la storica prima del Monza sarà in casa contro il Torino.

Il primo big-match della Serie A 2022/23 è Juventus-Roma alla terza giornata, mentre il primo derby si gioca il 4 settembre a 'San Siro' tra Milan e Inter. La Juventus affronterà i rossoneri a ottobre, mentre Juventus-Inter è in programma il 6 novembre.

Il Milan chiuderà il suo campionato a 'San Siro' contro il Verona, mentre la Juve giocherà in casa dell'Udinese e l'Inter sarà di scena al 'Bentegodi' contro il Verona.

Nel finale spiccano Napoli-Inter, in programma alla terzultima giornata e soprattutto Juventus-Milan alla penultima di campionato.

SERIE A 2022/2023: LA PRIMA GIORNATA

FIORENTINA-CREMONESE

JUVENTUS-SASSUOLO

LAZIO-BOLOGNA

LECCE-INTER

MILAN-UDINESE

MONZA-TORINO

SALERNITANA-ROMA

SAMPDORIA-ATALANTA

SPEZIA-EMPOLI

VERONA-NAPOLI

SERIE A 2022/2023: ULTIMA GIORNATA

ATALANTA-MONZA

CREMONESE-SALERNITANA

EMPOLI-LAZIO

LECCE-BOLOGNA

MILAN-VERONA

NAPOLI-SAMPDORIA

ROMA-SPEZIA

SASSUOLO-FIORENTINA

TORINO-INTER

UDINESE-JUVENTUS

SERIE A, 2022/2023: I BIG MATCH

3^ GIORNATA - 28 AGOSTO: JUVENTUS-ROMA

7^ GIORNATA - 18 SETTEMBRE: MILAN-NAPOLI

8^ GIORNATA - 2 OTTOBRE: INTER-ROMA

9^ GIORNATA - 9 OTTOBRE: MILAN-JUVENTUS

11^ GIORNATA - 23 OTTOBRE: ROMA-NAPOLI

13^ GIORNATA - 6 NOVEMBRE: JUVENTUS-INTER

17^ GIORNATA - 8 GENNAIO: MILAN-ROMA

18^ GIORNATA - 15 GENNAIO: NAPOLI-JUVENTUS

20^ GIORNATA - 29 GENNAIO: NAPOLI-ROMA

25^ GIORNATA - 5 MARZO: ROMA-JUVENTUS

27^ GIORNATA -19 MARZO: JUVENTUS-INTER

28^ GIORNATA -2 APRILE: NAPOLI-MILAN

31^ GIORNATA -23 APRILE: JUVENTUS-NAPOLI

32^ GIORNATA -30 APRILE: ROMA-MILAN

36^ GIORNATA -30 APRILE: NAPOLI-INTER

37^ GIORNATA - 28 MAGGIO: JUVENTUS-MILAN

SERIE A 2022/2023: I DERBY

DERBY DI MILANO

5^ GIORNATA - 4 SETTEMBRE: MILAN-INTER

21^ GIORNATA - 5 FEBBRAIO: INTER-MILAN

DERBY DI TORINO

10^ GIORNATA - 16 OTTOBRE: TORINO-JUVENTUS

24^ GIORNATA - 26 FEBBRAIO: JUVENTUS-TORINO

DERBY DI ROMA

13^ GIORNATA - 6 NOVEMRE: ROMA-LAZIO

27^ GIORNATA - 19 MARZO LAZIO-ROMA

LE ALTRE GARE DA SEGUIRE

2^ GIORNATA - 21 AGOSTO: ATALANTA-MILAN

3^ GIORNATA - 28 AGOSTO: LAZIO-INTER

5^ GIORNATA - 4 SETTEMRE: FIORENTINA-JUVENTUS

11^ GIORNATA - 23 OTTOBRE: MILAN-MONZA

13^ GIORNATA - 6 NOVEMBRE: ATALANTA-NAPOLI

15^ GIORNATA - 13 NOVEMBRE: ATALANTA-INTER

15^ GIORNATA - 13 NOVEMBRE: JUVENTUS-LAZIO

19^ GIORNATA - 22 GENNAIO: LAZIO-MILAN

19^ GIORNATA - 22 GENNAIO: JUVENTUS-ATALANTA

22^ GIORNATA - 12 FEBBRAIO: JUVENTUS-FIORENTINA

23^ GIORNATA - 19 FEBBRAIO: MONZA-MILAN

24^ GIORNATA - 26 FEBBRAIO: MILAN-ATALANTA

25^ GIORNATA - 5 MARZO: NAPOLI-LAZIO

26^ GIORNATA - 12 MARZO: NAPOLI-ATALANTA

28^ GIORNATA - 2 APRILE: INTER-FIORENTINA

29^ GIORNATA - 8 APRILE: LAZIO-JUVENTUS

32^ GIORNATA - 30 APRILE: INTER-LAZIO

34^ GIORNATA - 7 MAGGIO: ATALANTA-JUVENTUS

34^ GIORNATA - 7 MAGGIO: MILAN-LAZIO

37^ GIORNATA - 28 MAGGIO: FIORENTINA-ROMA

37^ GIORNATA - 28 MAGGIO: INTER-ATALANTA