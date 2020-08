Calendario Serie A 2020-2021: la data del sorteggio

Quando verrà pubblicato il calendario della Serie A 2020-2021: la data del sorteggio.

Il campionato di 2020-2021 inizierà, Coronavirus permettendo, sabato 19 settembre.

Ma prima verrà stilato il nuovo calendario, con la data del sorteggio ancora da ufficializzare.

CALENDARIO SERIE A: QUANDO, DATA SORTEGGIO

Il sorteggio del calendario della Serie A 2020-2021 dovrebbe svolgersi martedì 1 settembre.

La data del sorteggio non è ancora stata confermata, ma si va verso questa soluzione. Il 27 agosto, pochi giorni prima, la FIGC ufficializzerà gli organici di tutti i campionati.

Rispetto agli altri anni, il sorteggio del calendario non si svolgerà nella sede di Sky ma in via telematica.