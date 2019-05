Calciomercato, Villas-Boas torna ad allenare: contatti con il Marsiglia

Dopo l'avventura nel mondo dei motori come pilota del Rally Dakar, Andre Villas-Boas è pronto a tornare nel mondo del calcio: contatti col Marsiglia.

Una carriera iniziata prestissimo e i primi successi sulla scia di Josè Mourinho: Andrè Villas-Boas si è preso poi una lunga pausa dal mondo del calcio dopo l'ultima avventura in allo Shanghai SIPG, ma ora è pronto a tornare in pachina.

Secondo quanto riferito dal 'Telegraph', il 41enne ha avuto dei recenti contatti con il dirigente del Andoni Zubizarreta: Rudi Garcia ha già annunciato le sue dimissioni dopo aver fallito l'obiettivo di un posto nella prossima e il portoghese sarebbe la prima scelta.

Dal 2017 Villas-Boas si era completamente allontanato dal mondo del calcio per seguire la sua passione per i motori: aveva infatti preso parte anche al Rally Dakar come pilota, per poi abbandonare questa pista a causa di un infortunio alla schiena.

In precedenza il portoghese aveva rifiutato anche diverse offerte dall' , dove ha vissuto momenti amari sulle panchine di e . Il più grande successo risale invece ai tempi del , quando sollevò l' nel 2011.

Ora la nuova grande occasione di tornare ad allenare sulla prestigiosa panchina del Marsiglia, il diretto interessato ha espresso il suo interesse a margine del Bilbao International Football Summit: "Ero già in contatto con il Marsiglia nel 2013 prima di andare allo , è uno dei più grandi club d'Europa, ovviamente è qualcosa che mi interessa, se vengono a parlarmi potrebbe essere una possibilità".