Calciomercato Tottenham, Dembelé firma con il Guangzhou R&F: piaceva all'Inter

Nuova avventura in Cina per Mousa Dembelé. Il Tottenham ha ufficializzato la cessione del centrocampista belga al Guangzhou R&F. Si tratta di un'operazione da circa 12,5 milioni di euro, con il giocatore che si unirà al club cinese per i prossimi tre anni.

Da tempo attirato da diverse sirene provenienti dal continente asiatico, il giocatore nel recente passato è stato uno dei nomi più chiacchierati in orbita Serie A. L'Inter di Luciano Spalletti lo aveva infatti messo nel mirino mesi fa, senza però mai riuscire a portarlo in Italia.

We have reached agreement with Chinese Super League side Guangzhou R&F for the transfer of @mousadembele, subject to international clearance. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 gennaio 2019