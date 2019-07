Calciomercato Sassuolo, ufficiale Traorè: prestito biennale con obbligo di riscatto

Il Sassuolo ufficializza l'arrivo di Hamed Junior Traorè dall'Empoli: prestito biennale con obbligo di riscatto, sullo sfondo c'è la Juventus.

Nonostante la retrocessione con la maglia dell', Hamed Traorè si è guadagnato l'attenzione di molti altri club: il giovane centrocampista classe 2000 resta dunque in e passa ufficialmente al .

La notizia della chiusura dell'affare è stata data direttamente dal club neroverde sul proprio sito ufficiale:

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Traorè Hamed Junior: acquisito a titolo di prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Empoli F.C. Il calciatore sarà presentato alla stampa sabato 13 Luglio alle ore 14 presso la sala stampa del Mapei Football Center".

Sullo sfondo ci sarebbe la , che ha già messo gli occhi su Traorè da tempo: i bianconeri rinnovano l'asse di mercato con gli emiliani dopo l'affare Demiral e lasciano il giovane centrocampista a maturare in una realtà minore.

Curriculum da predestinato per il giovanissimo ivoriano: tecnica, personalità e duttilità a centrocampo per un giocatore che ha già collezionato 43 presenze con la prima squadra dell'Empoli in Serie A, realizzando anche due goal e due assist.