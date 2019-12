Calciomercato Roma, Petrachi osserva Petagna: piace come vice Dzeko

Nella sfida dell'Olimpico di oggi fra Roma e SPAL Petagna sarà l'osservato speciale: Petrachi cerca il vice Dzeko da regalare a Fonseca.

La attende la all'Olimpico per proseguire il momento positivo con cui sta chiudendo questo 2019: la squadra di Fonseca ha trovato una sua chiara identità e anche i risultati sono arrivati come naturale conseguenza.

I molti infortuni che hanno colpito i giallorossi hanno però evidenziato un limite nella compagine capitolina. La rosa a disposizione di Fonseca ha molte alternative sulla trequarti, ma dipende totalmente da Dzeko per quanto riguarda l'attacco. Il bosniaco è costretto a reggere sulle sue spalle tutto il peso dell'attacco giallorosso, con Kalinic che non è mai stato realmente utile alla causa. E allora il focus di Petrachi per il prossimo mercato invernale è quello del vice Dzeko.

Secondo il 'Corriere dello Sport' il profilo che sta trovando maggiori consensi fra gli osservatori giallorossi è quello di Andrea Petagna: l'attaccante classe '95 sarà il nemico pubblico numero uno nella sfida odierna dell'Olimpico per i giallorossi, ma da gennaio potrebbe essere il primo rinforzo della Roma. Petagna trova da sempre nei giallorossi una delle sue vittime preferite e la difesa romanista dovrà fare gli straordinari per marcare il colosso cresciuto nelle giovanili del .