Calciomercato Roma, Pastore torna in patria? Ipotesi Racing

Diego Milito, oggi dirigente del Racing, vorrebbe portare Javier Pastore nel club di Avellaneda. Ma il Flaco confessa: "Sogno di tornare al Talleres".

Dopo circa una stagione e mezza 'flop', Javier Pastore e la potrebbero presto separarsi. Sul 'Flaco' piomba Diego Milito, oggi dirigente del Racing Avellaneda, che vorrebbe riportare il fantasista in .

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A svelare l'idea è 'CNN Deportes', spiegando come il Principe sarebbe intenzionato a convincere Pastore a lasciare i giallorossi per far rientro in patria e sposare la causa del club di cui Milito è segretario tecnico.

Uno scenario che, alla soglia dei 30 anni, porterebbe il numero 27 della Roma a salutare l'Europa. Pastore non sembra scartare l'ipotesi, ma a 'Vivimos Futbol' confessa di avere un'altra meta nella testa.