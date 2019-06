Calciomercato Roma, Hamsik può tornare in A: Pastore al Dalian?

Pazza idea della Roma, che pensa ad Hamsik: per l'ex capitano del Napoli i giallorossi potrebbero offrire Pastore al Dalian. Veretout sempre caldo.

Marek Hamsik di nuovo in ? Dopo l'addio al a gennaio, a tentare il clamoroso colpo di mercato è la pronta a riportare in l'ex capitano azzurro.

A svelare la pazza idea dei giallorossi è 'Repubblica', secondo cui lo slovacco rappresenterebbe un obiettivo da regalare al neo tecnico Fonseca per puntellare il centrocampo.

Per arrivare ad Hamsik, la Roma sarebbe disposta ad offrire ai cinesi del Dalian il cartellino di Javier Pastore e riceverebbe in cambio anche un conguaglio economico. Mai integratosi nel progetto tecnico della Lupa, il 'Flaco' potrebbe diventare la contropartita per assicurarsi Marekiaro.

D'altronde, dal suo addio al Napoli, nemmeno per Hamsik l'esperienza in Oriente fin qui si è rivelata soddisfacente: rendimento flop della propria squadra e difficoltà ad integrarsi nel nuovo mondo dopo 12 anni trascorsi all'ombra del Vesuvio.

A rompere gli indugi e sconvolgere gli scenari, in questo mercato estivo, potrebbe essere una Roma interessata alle prestazioni del numero 17. Ma che, nel frattempo, non molla la suggestione Jordan Veretout.

Il 'Corriere dello Sport' parla di distanza tra i 20 milioni più bonus offerti alla e i 25-30 chiesti dai viola per lasciar partire il francese: nella trattativa potrebbe rientrare Karsdorp, mentre la 'Gazzetta dello Sport' spiega come lunedì potrebbe essere una giornata chiave per trovare l'intesa con l'agente ed avvicinarsi alla fumata bianca con i gigliati. Telefoni caldissimi a Trigoria.