Calciomercato Roma, Dzeko contattato dal PSG per sostituire Cavani

In forte dubbio il futuro al PSG di Edinson Cavani: contatti con l'entourage di Edin Dzeko della Roma. Ai parigini piace anche Steven Nzonzi.

Altre tre partite e il potrà concentrarsi alla programmazione della nuova annata: in cassaforte già da tempo, resta la delusione per l'uscita dalla agli ottavi per la terza volta di fila e la sconfitta inattesa in finale di Coppa di col , vittorioso ai rigori.

Da Parigi filtra aria di rivoluzione, soprattutto in attacco: Choupo-Mouting non ha mai convinto veramente, al passo d'addio anche Cavani che vedrà scadere il suo contratto nel 2020. Tra qualche settimana entrerà ufficialmente nell'ultimo anno e diventerà appetibile per i club che vorranno puntare su di lui.

Più o meno la stessa situazione di Dzeko che, rispetto al 'Matador', ha una primavera in più: 'France Football' riporta l'indiscrezione di contatti tra l'entourage del bosniaco e il PSG, rimasto impressionato dalle ottime prestazioni offerte in Europa dove ha segnato 5 goal in 6 presenze.

Non una questione d'età quindi ma puramente tecnica: l'ex può risultare l'uomo decisivo nelle notti europee che troppo spesso si sono rivelate amare, portando quell'esperienza in più che manca a diversi componenti della squadra.

Ma il PSG potrebbe non limitarsi al solo Dzeko: secondo 'Il Corriere della Sera' ci sarebbe anche un interesse per Nzonzi, arrivato a un anno fa per 26 milioni più 4 di bonus. In giallorosso non è però riuscito a replicare il rendimento di .