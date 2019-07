Calciomercato Roma, niente Brahimi: è in Qatar per firmare con l'Al-Rayyan

Celebrata la vittoria della Coppa d'Africa dopo il successo per 1-0 della sua sul venerdì scorso, Yacine Brahimi è atterrato ora in , dove nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà all'Al-Rayyan.

Svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il il primo luglio scorso, l'ex Granada ha deciso così di ripartire dalla Qatar Stars League. Niente dunque, squadra alla quale Brahimi era stato accostato nelle ultime settimane vista la partenza di Stephan El-Shaarawy, destinazione .

