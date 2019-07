Calciomercato Roma, niente Brahimi: ufficiale l'arrivo all'Al-Rayyan

Cercato dalla Roma per il dopo El-Shaarawy, Brahimi si è unito all'Al-Rayyan.

Celebrata la vittoria della Coppa d'Africa dopo il successo per 1-0 della sua sul venerdì scorso, Yacine Brahimi è atterrato ora in , dove ha firmato il contratto che lo legherà all'Al-Rayyan. L'ufficialità dell'affare è arrivato in serata.

Svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il il primo luglio scorso, l'ex Granada ha deciso così di ripartire dalla Qatar Stars League. Niente dunque, squadra alla quale Brahimi era stato accostato nelle ultime settimane vista la partenza di Stephan El-Shaarawy, destinazione .

صور توقيع الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي على عقود انتقاله للرهيب في حضور سعادة الشيخ علي بن سعود آل ثاني pic.twitter.com/JaFEhJHKBa — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 22, 2019

Si chiude così per il momento l'avventura in Europa del giocatore, pronto ora a mettere a disposizione dell'Al-Rayyan le proprie doti. Un colpo importante per il club qatariota, il cui obiettivo è quello di migliorare il quarto posto ottenuto nello scorso campionato.