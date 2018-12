Calciomercato, PSG-Rabiot ai saluti: "Via a fine stagione"

Il ds Antero Henrique annuncia il divorzio tra Adrien Rabiot e il PSG: "Non rinnoverà, vuole andar via a parametro zero a fine stagione".

Adrien Rabiot e il PSG a fine stagione si saluteranno. Lo ha fatto sapere il direttore sportivo del club francese, Antero Henrique, che annuncia il divorzio tra le parti.

Queste le sue parole, pronunciate a 'Yahoo Francia': "Rabiot mi ha comunicato che non firmerà un rinnovo di contratto. Vuole lasciare il club a parametro zero al termine di questa stagione”.

Un brusco stop alle trattative che andavano avanti da mesi. Rabiot ha scelto di lasciare Parigi dopo otto anni trascorsi nel club capitolino e lo farà partendo a parametro zero in estate, quando il suo contratto scadrà.

Cresciuto nelle giovanili del PSG, il centrocampista francese aveva già lasciato il club in precedenza, quando si unì in prestito al Tolosa per cinque mesi nel 2013. Questa volta si tratterà invece di un addio, con Rabiot sicuro di voler proseguire la propria carriera altrove, nonostante il Paris Saint-Germain abbia fatto di tutto per convincerlo a rimanere.

“Abbiamo accettato tutte le sue condizioni in ambito sportivo – ha aggiunto Henrique – Abbiamo discusso ogni condizione per permettergli di rimanere ma, sfortunatamente, le trattative si sono interrotte”.

Il ds dei parigini ha poi voluto sottolineare il proprio rammarico per come il giocatore abbia maturato la scelta di lasciare il club: “Questa situazione è irrispettosa per il club e per i fans. Soprattutto perché arriva da un giocatore che gioca in questo club fin dalle giovanili. Un giocatore che ha sempre ricevuto il pieno supporto di questo club”.