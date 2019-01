Calciomercato Premier, David Luiz andrà via a zero: c'è il Benfica

In scadenza contrattuale col Chelsea, David Luiz non dovrebbe rinnovare con il club di Sarri. Nel suo futuro potrebbe esserci il ritorno al Benfica.

Dal Benfica al Chelsea, dunque al PSG e ritorno. Per un totale di 90 milioni. David Luiz potrà dire ai suoi nipoti di essere stato tra i difensori più pagati della storia del calcio, di certo quello che ha fatto muovere più soldi nei suoi trasferimenti, sempre di alto profilo. Ora, a quasi 32 anni, può tornare in Portogallo.

Il difensore e mediano brasiliano, infatti, andrà in scadenza con il Chelsea il prossimo 30 giugno, ma da parte del club londinese non sembra esserci l'intenzione di prolungare il matrimonio per molti anni. Da canto suo, Luiz ha sempre dichiarato di voler rimanere, ma solamente alle sue condizioni.

"Io sto soltanto provando a godermi ogni singolo giorno. Poi penseremo a quale sarà la cosa migliore per me, per il Chelsea, per tutti. Amo questo club, lo sanno tutti che vorrei rimanere".

David Luiz potrebbe già firmare un precontratto con qualsiasi squadra già in questo mese di gennaio, ma per ora le acque sono ancora calme e non agitate: in Brasile però i media principali sono sicuri di come il Benfica stia monitorando la situazione per la prossima estate.

In questa stagione David Luiz è stato uno dei titolari essenziali di Sarri, sempre in campo per tutta la gara in Premier League escludendo il match passato in panchina contro il Wolverhampton. Il Chelsea vuole ringiovanile il reparto difensivo, valutando così anche la situazione del brasiliano.

Il Chelsea mette sul piatto del proseguo in maglia Chelsea un prolungamento fino al 2020, al quale David Luiz guarda senza troppo interesse. Il brasiliano ex PSG, infatti, vorrebbe rimanere a Londra sì, ma solo davanti alla sicurezza di continuare per almeno un altro triennio.

Come da prassi però il Chelsea offre un prolungamento annuale agli over 30 in scadenza e difficilmente, all'ultimo momento, farà un'eccezione per David Luiz. Giorni e settimane essenziali per le due parti: si decide il futuro della difesa di Sarri e del suo titolare.