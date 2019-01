Calciomercato Parma, offerto un triennale all'ex Milan Kucka

Il Parma ha offerto un contratto di durata triennale a Kucka per convincere il centrocampista slovacco a tornare in Italia dal Trabzonspor.

Nonostante una classifica al di sopra delle aspettative al termine del girone d'andata, il Parma vuole regalare qualche altro rinforzo a centrocampo a D'Aversa dopo il ko al ginocchio di Grassi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport è entrato nelle mire dei ducali l'ex centrocampista del Milan Juraj Kucka, ora in Turchia con la maglia del Trabzonspor.

Classe 1987 e contratto in scadenza nel giugno del 2020, Kucka quest'anno ha collezionato fino a questo momento solamente 8 presenze ed 1 goal in campionato e due in Coppa di Turchia.

Per questo motivo la dirigenza turca non dovrebbe fare molta resistenza a cedere il giocatore. Per convincerlo a tornare in Italia il Parma gli ha offerto un contratto di durata triennale.