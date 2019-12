Calciomercato Napoli, Torreira torna di moda: pronti 25 milioni

Già accostato al Napoli in estate, Lucas Torreira può lasciare l'Arsenal dopo l'addio di Emery. Nuovo incontro col Verona per Amrabat.

Il primo tassello al è stato sistemato con il cambio di panchina: via Carlo Ancelotti, dentro Gennaro Gattuso. Ma è lampante il fatto che serva altro, molto altro, per recuperare le posizioni perse in classifica. Magari già da gennaio, quando aprirà la finestra invernale di calciomercato.

La priorità del Napoli è quella di provare a portare a casa un regista, ruolo mancante dall'addio di Jorginho. E il nome buono, secondo 'Il Mattino', può essere quello di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano dell' , a Londra da una stagione e mezza dopo aver vestito le maglie di e .

L'ex blucerchiato era già stato accostato al Napoli la scorsa estate, senza che si giungesse mai ad alcunché di concreto. E, secondo il quotidiano, sta pensando di offrire 25 milioni di euro all'Arsenal, che, reduce da una prima parte di stagione negativa, potrebbe lasciar partire qualche giocatore meno utilizzato.

A favorire l'approccio del Napoli nei confronti di Torreira è anche e soprattutto l'esonero di Unai Emery, estimatore dell'uruguaiano. E considerando che Gattuso è intenzionato a giocare con il 4-3-3, tornando dunque al modulo preferito di Maurizio Sarri, diventa naturale pensare a un possibile inserimento dell'ex doriano davanti alla difesa.

L'altro nome caldo per il Napoli è quello di Sofyan Amrabat, oggetto del desiderio azzurro ma solo per l'estate: l'ex Bruges ha già vestito sia la maglia dei belgi che quella del in questa stagione e, dunque, a gennaio non è trasferibile. Nei prossimi giorni andrà in scena un nuovo incontro con il club scaligero.