Pepé verso l'Arsenal, ma il Napoli spera ancora: spunta una sua promessa ad Ancelotti

Il Napoli ha intenzione di rilanciare fino a 5 milioni annui di stipendio per Pépé, vicino all'Arsenal. Lozano, Icardi e James Rodriguez in standby.

Competere con i club inglesi in sede di mercato non è mai impresa semplice: lo sa bene il , deciso ad affondare il colpo per Nicolas Pépé, avvicinatosi sensibilmente all' nelle scorse ore.

Dall' danno l'affare per chiuso agli 80 milioni di euro già messi sul tavolo da De Laurentiis per il cartellino dell'attaccante, ma con la sostanziale differenza del pagamento di ben 8 milioni di commissioni agli agenti. Ora gli azzurri per spuntarla servirà una mossa importante che sbaragli le carte in tavola una volta per tutte sul fronte giocatore e suo entourage.

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', ci sarebbe un dettaglio che indurrebbe a una parziale tranquillità il club partenopeo: un colloquio telefonico tra lo stesso Pépé e Carlo Ancelotti, al quale sarebbe stato riferito dell'entusiasmo di poter debuttare in con la maglia del Napoli addosso.

Eppure l'Arsenal resta un concorrente difficile da abbattere: Giuntoli proverà a cambiare l'inerzia della trattativa con un rilancio relativo all'ingaggio che, come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni a stagione.

I rapporti con il restano ottimi, seppur la società francese voglia slegare le operazioni Pépé e Ounas, quest'ultimo proposto come parziale contropartita tecnica dal Napoli: l'algerino piace, ma solo a questa condizione.

Come alternativa resta in piedi la pista che porta a Irving Lozano del : se Pépé dovesse dimentare una chimera irraggiungibile, i campani potrebbero mettere sul piatto 40 milioni per il messicano.

Icardi fa gola anche alla e all'ombra del Vesuvio attendono di capire come e quando sferrare l'attacco, se da parte del giocatore ci sia o meno la disponibilità a sposare il progetto dopo tanti anni passati a Milano da leader prima e da separato in casa attualmente.

In ritengono che il tratterrà James Rodriguez in virtù della rottura del legamento crociato occorsa ad Asensio: Florentino Perez non ci sente per il prestito e ragiona su una cessione soltanto a titolo definitivo. Sempre che il colombiano sia effettivamente in vendita...