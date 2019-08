Calciomercato Napoli, l'agente di Ounas atteso in sede: probabile ritorno in Ligue 1

Adam Ounas potrebbe lasciare il Napoli nei prossimi giorni per tornare in Ligue 1: l'agente del giocatore è atteso in sede per definire il suo futuro.

Non solo operazioni in entrata: gli ultimi giorni del calciomercato estivo potrebbero essere decisivi in anche per definire la sistemazione di molti esuberi.

In casa si pensa al futuro di Adam Ounas, e, secondo 'Il Mattino', è atteso in queste ore un blitz del suo agente nella sede del club partenopeo a Castel Volturno per definire la situazione.

Fra le varie opzioni riguardanti la destinazione dell'algerino, prende sempre più quota l'ipotesi di un ritorno in . Attualmente infatti sono due i club francesi in prima fila per l'esterno offensivo algerino: il e il .

Il giocatore è richiesto anche in , dove hanno manifestato interesse il e il , ma sardi ed emiliani restano sullo sfondo rispetto alla concreta possibilità di un ritorno in .