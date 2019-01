Calciomercato Napoli, Kouamé non è già azzurro: piace anche in Bundesliga

Il Napoli insegue Christian Kouamé, ma la concorrenza è agguerrita: lo rivela Perinetti, che parla dell'interessamento di diverse squadre tedesche.

Il Napoli è probabilmente più avanti di tutti, ma per arrivare a Christian Kouamé le insidie sono molte, in particolare dalla Germania. Ad affermarlo è Giorgio Perinetti , direttore sportivo del Genoa, proprietario del cartellino dell'Ivoriano acquistato in estate dal Cittadella.

Pochi goal all'attivo, solo tre, e quattro assist nella stagione dell'attaccante classe 1997, ma prestazioni di alto livello e continue, più la giovane età: queste sono le principali caratteristiche che attraggono le attenzioni dei club. Non solo del Napoli.

Perinetti ai microfoni di 'Radio CRC' ha infatti affermato che dalla Germania ci sono diversi club interessati e che per i partenopei non c'è ancora nulla di concluso.

"Con il Napoli c'è stato un discorso tra presidenti, ma la trattativa non è conclusa. Il ragazzo piace anche in Bundesliga, in particolare al Lipsia. Noi non lo proponiamo ma ascoltiamo chi è interessato. Non credo però che il ragazzo si sposterà a gennaio."

Con il Napoli sembrava ci potesse essere un accordo da 20 milioni di euro già raggiunto, così come con il giocatore. Ma Perinetti lascia aperte tutte le porte, specialmente quelle che portano in Germania. Salvo sconvolgimenti, soltanto per l'estate.