Calciomercato Napoli, James Rodriguez si può fare: aiuto dallo sponsor?

Lo sponsor di James Rodriguez potrebbe coprirne l'ingaggio per l'approdo al Napoli: col Real si tratta su prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Il sogna il colpo James Rodriguez , ma ciò che sembrava fantacalcio col passare dei giorni diventa realtà. In uscita dal , il colombiano è un pallino di Ancelotti e gli azzurri lavorano per accontentare il tecnico.

Il 'Corriere dello Sport' ricorda le basi sulle quali il club di De Laurentiis e quello di Florentino Perez stanno imbastendo la trattativa: prestito oneroso, con diritto o obbligo di riscatto , ed ingaggio a carico del Napoli.

Ebbene, proprio quest'ultimo aspetto sembra rappresentare uno scoglio che per i partenopei potrebbe rivelarsi in discesa: l'Adidas, sponsor di James, sarebbe disposto a pagare lo stipendio di Rodriguez per favorirne l'approdo all'ombra del Vesuvio.

Per il resto c'è da trovare la chiave giusta col Real, che valuta il centrocampista offensivo 42 milioni di euro e non intende far sconti: l'estate è lunga, il Napoli sogna James.