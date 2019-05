Calciomercato Napoli, Di Lorenzo sincero: "Sarebbe un sogno"

Il cerca terzini e sul taccuino di Giuntoli sarebbe segnato in rosso il nome di Giovanni Di Lorenzo, classe 1993 alla sua prima stagione in con la maglia dell' e autore di ben cinque goal. L'ultimo dei quali contro il .

Di Lorenzo, intervistato in esclusiva da 'Il Corriere dello Sport', non nasconde che certe voci facciano piacere anche se adesso l'unico pensiero è -Empoli di domenica prossima.

"Sarebbe un sogno, fatemi sognare. E poi penso che i rapporti tra i club hanno portato in passato a operazioni come Hysaj, Mario Rui, Valdifiori. Quasi come se fosse un messaggio del destino".