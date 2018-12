Calciomercato Napoli: Allan piace al PSG, azzurri forti su Barella

PSG pronto ad offrire 80 milioni per Allan, il Napoli si cautela e aumenta il pressing su Barella: sul piatto Ounas, Rog e 20 milioni per il Cagliari.

PSG all'assalto di Allan. Il centrocampista del Napoli viene visto dai francesi quale erede ideale di Rabiot, che non rinnoverà il contratto e nelle idee del club di Al-Khelaifi potrebbe essere rimpiazzato dal brasiliano.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo il 'Corriere dello Sport' i transalpini avrebbero pronti ben 80 milioni per convincere De Laurentiis a lasciar partire uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Ancelotti: missione alquanto complicata però, vista l'intenzione degli azzurri di tenersi stretti i propri gioielli.

In ogni caso le vie del mercato sono infinite, ecco perchè non è un caso se il Napoli sta aumentando il pressing per un profilo vicino per caratteristiche a quello di Allan: i partenopei, infatti, aumentano il pressing sul Cagliari per Nicolò Barella.

Sul piatto, per convincere i sardi a cedere uno dei talenti più fulgidi del nostro calcio e battere la concorrenza di un'Inter da tempo sul ragazzo, i cartellini di Adam Ounas e Marko Rog più un conguaglio di 20 milioni.

Per il momento Giulini ha declinato, ma non è da escludere che le parti si riaggiorneranno per capire se esistono margini di manovra sull'asse Cagliari-Napoli. Con l'intrigo Allan-PSG a fare da sfondo.