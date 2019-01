Calciomercato Napoli, Allan blindato: ci vogliono 100 milioni

Il Napoli fa il prezzo per Allan e lo blinda: per strappare il brasiliano ai partenopei ci vogliono 100 milioni. Sullo sfondo la tentazione Barella.

100 milioni, tripla cifra: questo è il prezzo che il Napoli ha fissato per Allan. Il mediano brasiliano, uno dei più continui della Serie A, è diventato un imprescindibile per i partenopei, sia per Sarri prima che per Ancelotti attualmente. E la società vuole mandare un messaggio forte per quanto riguarda il classe 1991, fresco 28enne (compiuti l’8 gennaio) nel pieno della sua carriera. Soprattutto in questo momento in cui, secondo ‘la Gazzetta dello Sport’, il giocatore è infatti seguito dal PSG.

Dopo la separazione in casa con Rabiot, che andrà al Barcellona a giugno, i francesi hanno bisogno di un centrocampista e sono disposti a spendere già in questo mercato di gennaio: il brasiliano del Napoli sarebbe un’espressa richiesta di Tuchel, che vorrebbe un giocatore con quelle caratteristiche.

In tre anni e mezzo al San Paolo la crescita di Allan è stata continua e ha inevitabilmente attratto gli occhi delle grandissime d’Europa. Quello del PSG sarebbe il primo interessamento concreto, ma De Laurentiis e Giuntoli sono stati decisi nella richiesta: o 100 milioni di euro o Allan non si muove. Una di quelle ‘proposte indecenti’ che potrebbero far muovere da Napoli un altro giocatore in questa sessione, oltre a Rog.

In caso l’offerta arrivasse e il Napoli decidesse di sedersi al tavolo, il sostituto sarebbe già stato puntato. Si tratterebbe di Nicolò Barella, che rimarrebbe un obiettivo a prescindere dalla permanenza o meno di Allan. Anche se il piano del Napoli sarebbe quello di rinforzarsi con il classe 1997, affiancandolo al brasiliano e a Fabian Ruiz. Giuntoli deve fare i conti con la concorrenza di Inter e Chelsea, ma si sarebbe già mosso con una prima offerta e un rilancio a 40 milioni: la richiesta del Cagliari sarebbe però di 50.