Calciomercato Milan, Tiago Djalò in arrivo: accordo con lo Sporting per il classe 2000

Il Milan in attesa di Piatek chiude l'affare Tiago Djalò: il difensore classe 2000 arriva dallo Sporting Lisbona. Era cercato anche dalla Lazio.

In attesa di definire l'arrivo di Piatek dal Genoa e l'uscita di Gonzalo Higuain, il Milan mette a segno un colpo per rinforzare la difesa, tra presente e futuro. Secondo 'Sky Sport', i rossoneri hanno chiuso per il centrale classe 2000 Tiago Djalò .

Il difensore arriva dallo Sporting Lisbona, dove non ha mai esordito con la prima squadra dopo aver fatto bene con le selezioni giovanili: ha chiuso la scorsa stagione da titolare della squadra under-23, che milita nella Ledman Liga Pro, la seconda divisione portoghese.

A settembre Djalò ha anche esordito con la nazionale under-19 portoghese, giocando peraltro contro l'Italia nella partita vinta per 3-1 dai lusitani.

Il giocatore arriverà in rossonero da subito: secondo 'Sky Sport' lunedì dovrebbe essere a Milano per firmare il nuovo contratto. Ci sarà inserita una clausola che impedirà al Milan di vendere il giocatore a Porto o Benfica, le grandi rivali dello Sporting in Portogallo.

Per accaparrarsi il 18enne, il Milan ha dovuto battere la concorrenza della Lazio e delle due di Manchester, tutte interessate al giocatore in scadenza di contratto 2019. L'hanno spuntata i rossoneri, che sono pronti a definire il secondo acquisto di gennaio dopo Paquetà. In attesa di Ksysztof Piatek.