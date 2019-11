Calciomercato Milan, Ricardo Rodriguez può partire a gennaio: l'agente in sede

Ricardo Rodriguez può lasciare il Milan nel prossimo mercato: l'agente è nella sede rossonera per discutere il futuro del terzino svizzero.

Da una parte il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic, dall'altra il fronte cessioni per rinfrescare le casse rossonere: il potrebbe discutere la cessione di Ricardo Rodriguez in occasione del mercato di gennaio.

L'agente del terzino svizzero è infatti nella sede rossonera di Casa Milan per parlare con i vertici societari e discutere il futuro del proprio assistito, chiuso ormai da diverse settimane nelle rotazioni dall'esplosione di Theo Hernandez.

Un amore mai scoccato con la tifoseria rossonera, che spesso lo ha beccato dagli spalti: soltanto quattro presenze in stagione per Rodriguez, che ora potrebbe pensare di lasciare l' per fare ritorno in , dove diversi club lo seguono.