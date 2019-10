Calciomercato Milan, spunta Mandzukic: il croato si sarebbe promesso

Secondo 'Il Giornale', Mario Mandzukic avrebbe un accordo con il Milan: benestare della Juventus che lo cederebbe volentieri ai rossoneri.

Doveva andare via in estate ma la chiusura anticipata del mercato inglese ha fatto saltare i piani della : per Mario Mandzukic non si è concretizzata nemmeno la pista , con l'Al-Rayyan che alla fine ha deciso di non proseguire la trattativa.

Il croato è rimasto nella veste di esubero di lusso, escluso anche dalla lista : per lui nemmeno un minuto in stagione e tre sole convocazioni non sfociate poi nell'esordio.

Chiaro che questa situazione debba essere risolta nel mercato di gennaio, al più tardi in estate: un'opzione seria per il futuro dell'ex potrebbe essere il con cui, secondo 'Il Giornale', avrebbe già raggiunto un accordo con il benestare della Juventus, ben disposta a cederlo ai rossoneri anziché all'Inter.

I nerazzurri, infatti, sono rivali diretti per la conquista dello Scudetto e rinforzarli sarebbe un grosso autogoal, sia in termini tecnici che d'immagine per una società che ha l'obbligo di sfoltire la rosa messa a disposizione di Maurizio Sarri.

Mandzukic, dal canto suo, avrebbe l'opportunità di rimanere in dove si è trovato alla grande, ambientandosi al meglio con tanti goal pesanti che hanno consentito alla Juventus di togliere le castagne dal fuoco in partite difficili da sbloccare e portare a casa.