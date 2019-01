Calciomercato Milan, Higuain saluta i compagni con una festa

Sarebbe sempre più vicino il trasferimento di Higuain al Chelsea. L’argentino avrebbe salutato i compagni del Milan con una festa d’addio.

Mancano ancora ovviamente i crismi dell’ufficialità, potrebbe di fatto già essere giunta al capolinea la breve avventura di Gonzalo Higuain al Milan.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, nella serata di giovedì, l’attaccante argentino avrebbe invitato molti compagni di squadra a quella che è stata una vera e propria festa di saluto. Un’occasione per congedarsi ma che conferma anche come i rapporti con il resto del gruppo siano sempre stati ottimi.

Si avvicina sempre di più quello che ormai sembra essere il suo più che probabile trasferimento al Chelsea, dove il Pipita ritroverà quel Maurizio Sarri con il quale fece benissimo nella sua ultima stagione al Napoli segnando 36 goal in 35 partite di campionato (un record assoluto per la Serie A), prima di trasferirsi alla Juventus.

Il bomber argentino è comunque atteso alla ripresa degli allenamenti del Milan. Una sua eventuale assenza sarebbe l’ulteriore conferma di come la trattativa per l’approdo al Chelsea sia viaggiando in maniera spedita.