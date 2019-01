Calciomercato Milan, Higuain è del Chelsea: arriva in prestito dalla Juventus

Gonzalo Higuain lascia ufficialmente il Milan e vola a Londra per vestire la maglia del Chelsea: arriva in prestito dalla Juventus.

Dopo soli sei mesi Gonzalo Higuain lascia il Milan: addio anche alla Serie A per il Pipita, che vola a Londra per vestire la maglia del Chelsea. Ufficiale il trasferimento nella squadra Blues, dove l'argentino ritroverà Maurizio Sarri e dove cercherà di mettersi alle spalle un periodo nero.

Questo il comunicato emesso dal club londinese sul proprio sito ufficiale, dove è stata anche ripercorsa tutta la carriera del Pipita prima di arrivare a Stamford Bridge.

"Gonzalo Higuain nella giornata odierna è arrivato in prestito al Chelsea fino al resto della stagione. Arriva dalla Juventus. Ha trascorso la prima parte della stagione al Milan, dove ha segnato 8 goal".

Queste invece le sue prime parole ai microfoni del sito ufficiale della società londinese.

"Quando si è presentata l'opportunità di unirmi al Chelsea ho voluto prenderla al volo. E' una squadra che mi è sempre piaciuta, che ha un sacco di storia ed uno stadio meraviglioso. Gioca inoltre in Premier League, dove ho sempre voluto giocare. Spero di poter ricambiare la fiducia che il club mi ha voluto dare".

Un commento è arrivato anche da parte di Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich.

"Gonzalo è stato il nostro obiettivo numero 1 in questa finestra di mercato. Ha molta familiarità con il modo di giocare del nostro allenatore Sarri. Non è stato un affare facile a causa delle tanti parti coinvolte, ma siamo felici di esserci comunque riusciti e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che avrà per noi la presenza di Gonzalo nella seconda parte della stagione".

Si è conclusa con sole sei reti in 15 presenze in campionato l'avventura rossonera di Higuain, che ha probabilmente vissuto alla corte di Gattuso i mesi più difficili della sua carriera. Tutto si è inceppato da quel calcio di rigore sbagliato contro la Juventus, che ora ha definito gli ultimi dettagli con il Chelsea sulla base di un prestito semestrale con obbligo di riscatto per altri 12 mesi al verificarsi di determinate condizioni.

Higuain chiude la sua avventura in Serie A con numeri importanti: 117 reti e 27 assist in 192 presenze complessive con Napoli, Juventus e Milan.

Dopo la firma sul contratto il Pipita è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra: da valutare quando potrà fare il suo esordio con la nuova maglia.