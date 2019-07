Calciomercato Milan, Cutrone al Wolverhampton: ufficiale l'addio ai rossoneri

Il Milan saluta il suo giovane attaccante: Patrick Cutrone vola in Premier League, dove vestirà la maglia del Wolverhampton.

Per molti sarebbe potuto diventare una bandiera del nuovo , ma l'avventura di Patrick Cutrone in maglia rossonera si è già chiusa all'età di 21 anni. La società rossonera ha perfezionato la cessione dell'attaccante in Premier League, dove vestirà la maglia del Wolverhampton.

La conferma dell'operazione è stata data dallo stesso club rossonero tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito:

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo, al Wolverhampton Wanderers FC, il diritto alle prestazioni sportive di Patrick Cutrone. Il Club desidera ringraziare in modo particolare Patrick, per la passione e per l'impegno profuso nei suoi 12 anni in rossonero".

Cresciuto nel settore giovanile del Diavolo, Cutrone lascia il club che lo ha lanciato nel calcio che conta con 90 presenze in prima squadra, 27 reti e 7 assist.

We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone



Nuova avventura per il bomber classe '98, che aveva di fatto salutato i tifosi del Milan all'aeroporto di Malpensa prima di imbarcarsi per l' . Una sfida in un campionato di primissimo livello per un giocatore che lo scorso anno alla corte di Gattuso non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare.

Ai microfoni del canale ufficiale del club inglese, Cutrone ha parlato ai nuovi tifosi: